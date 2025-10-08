Працівник харківського університету адміністрував Telegram-канал, де поширював дані про ТЦК та зривав мобілізацію

СБУ та Нацполіція затримали харків’янина, який адміністрував Telegram-канал, у якому поширював інформацію про ТЦК та публікував фейки російської пропаганди.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, технічний працівник одного з провідних університетів Харкова позиціонував себе нібито редактором одного з Telegram-каналів.

Реклама

Реклама

“Насправді раніше він був учасником так званого проросійського осередку “журналісти Стремоусова”. Фігурант не тільки поширював у мережі існуючі ворожі матеріали, але й ідейно створював “новини” самостійно, використовуючи прокремлівські наративи”, – розповіли в СБУ.

Як зазначають правоохоронці, публікації мали відверто провокативний характер щодо приниження представників окремих конфесій та розпалювання релігійної ворожнечі.

“Пропагандист створював спеціальні дописи-інструкції для перешкоджання працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території регіону. Його “план спілкування” зі співробітниками ТЦК та СП містив в собі відверто підбурювальний характер, спрямований на зрив мобілізації та створення конфліктних ситуацій”, – йдеться в повідомленні.

Ініційована слідчими лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітатора на користь РФ. Під час обшуків за місцем проживання пропагандиста вилучено комп’ютерну техніку, смартфони, документи із доказами незаконних дій.

Затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває встановлення інших учасників проросійського руху та притягнення їх до відповідальності.