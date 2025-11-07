Відео, як “українські військові” погрожують вдові Чарлі Кірка – це російська дезінформація

Відео, на якому люди у формі українських військових нібито погрожують еріці Кірк — вдові загиблого американського консервативного блогера Чарлі Кірка — із великою ймовірністю є продуктом російської інформаційної операції. Про це повідомляє BBC Verify із посиланням на медіаекспертів.

Ролик, що набрав близько трьох мільйонів переглядів у соцмережі X, показує групу чоловіків у камуфляжі, які заявляють, що «вб’ють» жінку, якщо вона повторить заклики свого чоловіка про передачу України частини територій Росії або виступатиме проти допомоги Києву.

Дослідники вказують: це вкладається у відомі тактики російського пропагандистського підрозділу «Storm-1516», який спеціалізується на постановочних відео з удаваними українськими військовими. У травні ця ж група вже поширювала підроблене відео про нібито спалення опудала Дональда Трампа українськими солдатами.

Американський фахівець із медіафорензіки Даррен Лінвілл із Університету Клемсона зазначив, що нове відео має «всі ознаки» тактики «Storm-1516»: воно побудоване навколо резонансної теми і покликане підірвати підтримку України серед американської аудиторії.

За його словами, ролик «спеціально створений так, щоб зрозуміти його зміст навіть із однієї заставки під час прокручування стрічки», що робить його ефективним інструментом маніпуляції.

Експерти наголошують: поширення таких відео — системна спроба Росії впливати на громадську думку в США та ЄС, знижуючи підтримку України у війні проти російської агресії.