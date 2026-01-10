Зеленський: Нові спецоперації СБУ вже погоджені — деталі поки не розголошують

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь керівника Служби безпеки України Євгенія Хмари щодо нещодавніх бойових операцій відомства.

За словами глави держави, операції СБУ реалізовуються саме так, як цього потребують інтереси України. Наразі подробиці проведених заходів не можуть бути оприлюднені, однак результати, на які розраховували, досягнуті.

Президент також зазначив, що нові операції Служби безпеки вже погоджені.

Реклама

Реклама

СБУ продовжує протидію диверсіям проти України та проявам колабораціонізму, а будь-яка діяльність російських структур на території держави незмінно блокується.

Володимир Зеленський подякував оперативникам і спецпризначенцям СБУ за захист держави та українських національних інтересів.