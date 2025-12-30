Атака на резиденцію Путіна без вибухів: які ще “проколи” виявили у фейку Кремля

Жителі міста, де розташована резиденція російського диктатора Путіна, не чули ані вибухів, ані роботи протиповітряної оборони, що суперечить заяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова про атаку 91 дрона.

У Центрі стратегічних комунікацій зібрали головні нестикування у фейку Кремля про атаку України на резиденцію Путіна.

Як пише видання “Сота”, у в ніч нібито “масованої атаки” на резиденцію Путіна на Валдаї не було чути роботи ППО, вибухів чи перехоплень.

Реклама

Реклама

Для району, де збивали 91 безпілотник, така тиша виглядає щонайменше дивною. Також аналітики звернули увагу на те, що українські БпЛА літакового типу летять на малих висотах і по майже прямій траєкторії. У разі пуску з півночі України вони мали б перетнути надзахищене повітряне середовище РФ — райони РВСН, ВКО, військової авіації та закриті адміністративні зони на кшталт Солнечного чи Озерного.

Долетіти до валдайської резиденції через такі райони без жодної фіксації на місцях можливо лише в одному з двох випадків: або це диво, або свідоме ігноруванння з боку військового командування.

Цифри Міноборони РФ не сходяться зі словами Лаврова про атаку 91 БпЛА: у зведеннях зазначено:

з 23:00 28 грудня до 7:00 29 грудня — 18 БпЛА над Новгородською областю;

з 7:00 до 9:00 — ще 23 дрони.

Загалом — 41 безпілотник, а не 91.

Дані влади Новгородської області: показник у 41 дрон без змін з’явився й у повідомленнях губернатора Новгородської області. Згадок про 91 БпЛА або “удару по резиденції” там немає.

Також влада Валдайського району, де розташована резиденція Путіна, не повідомляла про надзвичайні події. Глава району Юрій Стаде того ж дня провів ефір у соцмережах — без згадок про атаку чи загрози безпеці.