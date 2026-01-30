У затриманого в Харкові священника УПЦ ПМ під час обшуку знайшли гривні та валюту на суму понад 2,6 млн грн

Служба безпеки викрила на Харківщині монаха однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, від березня минулого року 62-річний чоловік регулярно виправдовував російську агресію та розпалював ворожнечу і ненависть на національному ґрунті.

Для популяризації кремлівських наративів монах використовував проросійські канали і чати у месенджері Telegram, де він залишав свої антиукраїнські коментарі. У дописах він стверджував, що Харків нібито “був, є та буде руським містом”.

“Зловмисник мріяв про якнайшвидшу окупацію ворогом не лише східних, а й південних регіонів України, називаючи “руськими” містами Одесу й Миколаїв. Про це він неодноразово висловлювався під час особистого спілкування з прихожанами”, – розповіли в СБУ.

Крім цього, чоловік систематично публікував на проросійських інформресурсах принизливі висловлювання на адресу українців, вигадував образливі назви для представників української нації та Української Держави.

Ініційовані Службою безпеки дві лінгвістичні та портретно-криміналістична експертизи підтвердили протиправний характер цих висловлювань та особисту причетність до них цього монаха.

За результатами обшуків робочого місця підозрюваного та місця його проживання у монастирі вилучено мобільний телефон із доказами пропагандистської діяльності на користь ворога. Також виявлено ознаки скоєння ним інших злочинів на шкоду державній безпеці України, зокрема несанкціонованого поширення інформації про розміщення ЗСУ.

Також у зловмисника вилучено понад 160 тисяч російських рублів та грошові кошти в доларах, євро та гривні на загальну суму понад 2,6 млн грн, ймовірно, здобуті як винагороду за проведення протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили монаху про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі та ненависті);

ч. 2 та 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинені повторно).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його протиправних дій за іншими статтями Кримінального кодексу України.