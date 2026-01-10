Заворушення в Ірані стали найбільшим внутрішнім викликом для влади за кілька років

Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що питання безпеки є «червоною лінією», а збройні сили пообіцяли захищати стратегічну інфраструктуру та державну власність. Такі заяви пролунали на тлі наймасовіших за останні роки протестів, які охопили значну частину країни, передає Reuters.

Заяви іранських силовиків з’явилися після чергового попередження з боку президента США Дональд Трамп, а також публічної підтримки протестувальників з боку держсекретаря США Марко Рубіо, який заявив, що Сполучені Штати підтримують «хоробрий народ Ірану».

Заворушення в країні тривають уже понад два тижні. Спочатку вони почалися через різке зростання інфляції та погіршення соціально-економічної ситуації, однак швидко набули політичного характеру. Протестувальники вимагають припинення правління духовенства. Влада Ірану звинувачує у розпалюванні протестів США та Ізраїль.

Державні ЗМІ повідомляють про підпали адміністративних будівель, зокрема у місті Карадж поблизу Тегерана, і називають учасників протестів «погромниками». Іранське телебачення також транслювало похорони співробітників сил безпеки, які, за офіційною версією, загинули під час сутичок у Ширазі, Кумі та Хамедані.

За словами очевидців, у низці регіонів, зокрема на заході країни, підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції були розгорнуті на вулицях і відкривали вогонь. Влада продовжує обмежувати доступ до інтернету.

У заяві, поширеній державним телебаченням, Революційна гвардія звинуватила «терористичні групи» у нападах на військові та поліцейські об’єкти, підпалах і загибелі цивільних та силовиків. У документі наголошується, що захист досягнень Ісламської революції 1979 року та забезпечення безпеки є непорушною «червоною лінією», а подальше продовження протестів є неприйнятним.

Окремо армія Ірану, яка формально діє паралельно до КВІР і також підпорядковується верховному лідеру Алі Хаменеї, заявила про готовність захищати національні інтереси, стратегічну інфраструктуру та державне майно.

На тлі протестів активізувався й опозиційний голос з-за кордону. Син останнього шаха Ірану Реза Пехлеві у соцмережі X закликав протестувальників готуватися до захоплення центрів міст і закликав працівників ключових галузей — транспорту, нафтового, газового та енергетичного секторів — до загальнонаціонального страйку. Водночас Дональд Трамп заявив, що поки не має наміру зустрічатися з Пехлеві, очікуючи подальшого розвитку подій.

За інформацією медиків, у лікарні надходять десятки поранених протестувальників, частина з яких зазнала тяжких побиттів або вогнепальних поранень. За даними правозахисної групи HRANA, станом на 9 січня зафіксовано щонайменше 65 загиблих, серед яких 50 протестувальників і 15 представників силових структур. Норвезька правозахисна організація Hengaw повідомляє про понад 2,5 тисячі затриманих.

Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою, в якій засудили вбивства протестувальників і закликали іранську владу утриматися від насильства. Водночас офіційний Тегеран наполягає, що допускає мирні протести з економічних причин, але жорстко придушуватиме те, що називає «насильницькими заворушеннями».

Аналітики зазначають, що нинішні протести стали найбільшим внутрішнім викликом для іранського духовного керівництва щонайменше за три роки, на тлі глибокої економічної кризи, міжнародних санкцій і наслідків минулорічної війни.