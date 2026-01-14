Іран пригрозив ударами по базах США в регіоні у разі американського втручання

Іран попередив сусідні країни, на території яких розміщені американські війська, що завдасть ударів по базах США у разі військового втручання Вашингтона. Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений іранський чиновник на тлі зростання напруги через масові протести в країні та погрози з боку президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовника, Тегеран передав сигнал державам регіону — від Саудівської Аравії та ОАЕ до Туреччини — що американські військові об’єкти на їхній території стануть цілями, якщо США атакують Іран. Також повідомляється, що прямі контакти між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та спецпредставником США Стівом Віткоффом наразі припинені.

Троє дипломатів розповіли Reuters, що частині персоналу було рекомендовано залишити авіабазу США Аль-Удейд у Катарі до вечора середи. Водночас ознак масштабної евакуації військ, подібної до тієї, що відбувалася перед іранським ракетним ударом минулого року, не зафіксовано. Один із дипломатів назвав це радше зміною рівня готовності, а не наказом про евакуацію.

Дональд Трамп протягом кількох днів відкрито погрожує втрутитися в події в Ірані, не уточнюючи формат і терміни дій. Він заявив про готовність до «дуже жорстких кроків» у разі страт протестувальників і публічно закликав іранців продовжувати протести, заявивши, що «допомога вже в дорозі». За оцінкою ізраїльської сторони, Трамп уже ухвалив рішення про втручання, однак його масштаби поки що незрозумілі.

США мають значну військову присутність у регіоні, зокрема передовий штаб Центрального командування в Катарі та штаб П’ятого флоту ВМС США в Бахрейні. Водночас Іран звинувачує США та Ізраїль у розпалюванні заворушень і називає учасників протестів терористами.

За даними правозахисних організацій, під час придушення протестів в Ірані загинули тисячі людей. Влада країни запровадила інтернет-блекаут, що ускладнює отримання інформації зсередини держави. Західні дипломати зазначають, що силовий апарат Ірану поки що зберігає контроль над ситуацією, хоча протести стали безпрецедентними за масштабом і застали владу зненацька на тлі економічної кризи та наслідків минулорічної війни.