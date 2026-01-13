Іран уперше визнав масштаб жертв протестів: майже 2 тисячі загиблих

Близько 2 тисяч людей, зокрема силовиків, загинули під час масових протестів в Ірані. Про це у вівторок повідомив іранський посадовець, що стало першим офіційним визнанням такого високого рівня смертності за часів жорсткого придушення заворушень.

Як пише Reuters, співрозмовник агентства заявив, що за загибеллю як протестувальників, так і представників силових структур стояли «терористи», однак не навів детального розподілу жертв. За його словами, протести стали найсерйознішим внутрішнім викликом для іранської влади щонайменше за останні три роки та розгортаються на тлі важкої економічної кризи.

Заворушення збіглися з посиленням міжнародного тиску на Тегеран після ударів Ізраїлю та США минулого року. Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% імпортних мит щодо товарів із країн, які ведуть бізнес з Іраном, а також заявив, що розглядає додаткові варіанти військового реагування. Влада Ірану публічно не відповіла на рішення Вашингтона, водночас його розкритикував Китай — один із головних торговельних партнерів Тегерана.

На тлі протестів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, іранський режим перебуває на фінальному етапі існування. У відповідь міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив Берлін у подвійних стандартах та відкинув ці оцінки.

Попри масштабні протести та роки санкцій, ознак розколу в силових структурах Ірану наразі не зафіксовано. Влада застосовує подвійний підхід: визнає соціально-економічні вимоги частини протестувальників, але водночас проводить жорсткі силові операції. За даними правозахисників, кількість загиблих і затриманих може бути значно більшою, ніж офіційно озвучені цифри, однак перевірити ці дані складно через обмеження зв’язку та перебої з інтернетом.