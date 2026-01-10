Орбан очолить список Фідес на виборах в Угорщині

Як і очікувалося, Віктор Орбан очолить національний список партії Фідес на весняних парламентських виборах в Угорщині. Під час з’їзду партії в Будапешті він заявив, що й надалі готовий обійняти посаду прем’єр-міністра, передає Польське Радіо.

Виступу Віктора Орбана на з’їзді партії “Фідес” передував відеокліп, на якому були зображені ті, кого Фідес наразі вважає своїми найбільшими зовнішніми опонентами – Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський та Манфред Вебер (лідер Європейської народної партії в Європарламенті) – упереміж із зображеннями війни в Україні. Саме цим постатям прем’єр-міністр Угорщини хоче протистояти й тому очолить національний список своєї партії на виборах.

«Після двадцяти років на посаді прем’єр-міністра я готовий знову взятися за це завдання, бо я у найкращій формі», – сказав Віктор Орбан у Будапешті.

Угорці обирають своїх представників на змішаних виборах. Тому під час суботнього з’їзду партії в одномандатних округах було представлено сто шість кандидатів. Сорок один з них був новим кандидатом. За словами прем’єр-міністра Орбана, оновлення потрібне, але лише «Фідес кращий за Фідес».

Його партія перебуває при владі вже шістнадцять років, але вже деякий час більшість опитувань показують значну перевагу опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра.