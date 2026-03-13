Зеленський розкритикував рішення США тимчасово дозволити продаж російської нафти

Україна та її європейські союзники розкритикували рішення США тимчасово дозволити продаж російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають у морі через санкції. Про це повідомляє Reuters.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такий крок може посилити позиції Росії та допомогти фінансувати її війну проти України. За його словами, кошти від продажу енергоресурсів Москва витрачає на виробництво зброї, зокрема безпілотників.

«Я вважаю, що послаблення санкцій у будь-якому випадку посилить позиції Росії. Вона витрачає гроші, зароблені на продажу енергії, на зброю, і все це потім використовується проти нас», — сказав Зеленський на пресконференції в Парижі разом із президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, навіть часткове послаблення санкцій може принести Росії близько 10 мільярдів доларів для ведення війни.

Макрон наголосив, що рішення США є тимчасовим і діятиме лише 30 днів. Він також заявив, що немає підстав для зняття санкцій із Росії та що Москва помиляється, якщо вважає, що війна на Близькому Сході може дати їй перепочинок.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також розкритикував можливе послаблення санкцій проти Росії, заявивши, що це неправильний сигнал. За його словами, шість країн «Групи семи» виступили проти такого рішення.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре також заявив, що санкції проти російського енергетичного сектору не повинні пом’якшуватися.

У Кремлі, навпаки, привітали рішення Вашингтона. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що цей крок спрямований на стабілізацію світових енергетичних ринків.

За даними аналітичної компанії Vortexa, у морі наразі перебуває близько 7,3 мільйона барелів російської нафти у плавучих сховищах, а ще 148,6 мільйона барелів транспортуються на танкерах.

Ліцензія, видана США, дозволяє доставку та продаж російської нафти й нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня. Вона діятиме до опівночі за вашингтонським часом 11 квітня.

Рішення було ухвалене на тлі різкого зростання цін на нафту через війну між Іраном та Ізраїлем, яка призвела до порушення судноплавства в Ормузькій протоці — одному з ключових шляхів постачання енергоносіїв у світі.