Уражено нафтобазу у Волгоградській області РФ та низку військових об’єктів на ТОТ – Генштаб

Сили оборони України в ніч на 10 січня завдали ударів по об’єктах, що забезпечують наступальні можливості російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, під удар потрапила нафтобаза «Жутовська» в Октябрському районі Волгоградської області Російської Федерації. Об’єкт залучався до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ. Ціль уражено, ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад безпілотних літальних апаратів підрозділу 19 мотострілецької дивізії противника.

Також Сили оборони завдали удару по пункту управління ворожих БпЛА в районі Покровська Донецької області.

На тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема місце зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії у населеному пункті Курахівка, командно-спостережний пункт танкового батальйону цієї ж дивізії та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії у населеному пункті Гірник.

У Генштабі зазначили, що в усіх випадках зафіксовано влучання ударних безпілотників по цілях. Інформація щодо втрат противника уточнюється.