У Києві повністю відновили електропостачання для всіх споживачів

У Києві відновили електропостачання для всіх споживачів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, попри наслідки масованих російських атак і складні погодні умови, енергосистема України залишається об’єднаною, цілісною та працює паралельно з європейською енергосистемою ENTSO-E. Балансування забезпечується за рахунок власної генерації, імпорту електроенергії та вимушених заходів з обмеження споживання.

У столиці протягом доби енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області світло повернули для 313 тисяч родин, з яких 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, а ще 223 тисячі — через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів.

Після масованої атаки минулої ночі складною залишається ситуація у Дніпропетровській області, де наразі знеструмлені 53 тисячі абонентів. Водночас упродовж дня завдяки аварійно-відновлювальним роботам уже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.

Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових і прикордонних з росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення.

Окремо у Міненерго зазначили, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула негода. Крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до обривів ліній електропередач і додаткових знеструмлень. Станом на 16:00 через погодні умови повністю або частково без електропостачання залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше — у Київській та Чернігівській.

Микола Колісник подякував громадянам за терпіння та закликав відповідально користуватися електроенергією, зокрема не вмикати одночасно потужні електроприлади після відновлення світла, щоб не перевантажувати пошкоджені мережі та не провокувати нові аварії.