“Злоякісний нарцисизм”: чеський психолог оцінив психічний стан Дональда Трампа

Американський президент Дональд Трамп має ознаки злоякісного нарцисизму, біполярного розладу та початкової деменції. Про це заявив психолог Даніел Штробл в інтерв’ю Чеському радіо Plus.

За словами Штробла, сам по собі нарцисизм не є проблемою, однак у випадку Трампа йдеться про злоякісну форму, яку Еріх Фромм називав «квинтесенцією зла». Психолог пояснив, що цей тип особистості поєднує нарцисизм, соціопатію, параною та садизм, що робить його особливо небезпечним у поєднанні з політичною та військовою владою.

В інтерв’ю Чеському радіо Plus Штробл зазначив, що вперше звернув увагу на патологічні риси Трампа після поразки на виборах 2020 року та відмови визнати їх результати. На його думку, саме тоді стало очевидно, що політик втрачає зв’язок із реальністю.

Психолог також заявив, що з віком ці риси посилюються, а в поведінці Трампа з’являються ознаки деменції, зокрема порушення рухів і неконтрольовані засинання на публічних заходах. Він наголосив, що поєднання параної та садизму становить особливу загрозу, оскільки така людина сприймає будь-яку критику як атаку й не здатна до компромісів.

Водночас Штробл визнав, що публічні заяви психологів про психічний стан політиків суперечать так званому правилу Голдвотера, яке забороняє заочні діагнози. Проте, за його словами, у випадку з Трампом переважає обов’язок попередити суспільство про потенційну небезпеку.