Трамп заявив, що Путін “дотримав слова” щодо тижневої паузи ударів по енергетиці України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін дотримався обіцяної паузи на тиждень щодо ударів по українській енергетиці. За словами Трампа, домовленість діяла «з неділі до неділі», після чого атаки відновилися.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, прокоментував відновлення атак РФ по Україні після оголошеної раніше паузи. Він сказав, що домовленість про тижневу паузу діяла «з неділі до неділі», а потім «відкрилася» і «він ударив по них сильно минулої ночі».

На уточнювальне запитання, чи розчарований він тим, що пауза не була довшою, Трамп відповів, що хотів би, аби Путін завершив війну, і додав, що розмовляв із ним.

Контекстом для цих заяв стали повідомлення про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, про яке Трамп говорив наприкінці січня, пояснюючи це холодною погодою та тим, що «тиждень — це вже багато».