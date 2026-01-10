Масований удар дронами по Лозовій: зафіксовано близько 14 влучань, є поранений

10 січня місто Лозова на Харківщині перебувало під масованою атакою російських безпілотників. За даними слідства, удари тривали орієнтовно з 10:20 до 12:40 із застосуванням дронів, попередньо типу «Герань-2» та «Герань-3», повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці зафіксували близько 14 влучань. Основні удари припали по об’єктах критичної інфраструктури. Також пошкоджено житлові будинки.

Унаслідок обстрілу поранення отримав 38-річний чоловік.

Реклама

Реклама

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.