        Події

        Масований удар дронами по Лозовій: зафіксовано близько 14 влучань, є поранений

        Віктор Алєксєєв
        10 Січня 2026 17:47
        читать на русском →
        Основні удари припали по об’єктах критичної інфраструктури / Фото Харківська обласна прокуратура
        Основні удари припали по об’єктах критичної інфраструктури / Фото Харківська обласна прокуратура

        10 січня місто Лозова на Харківщині перебувало під масованою атакою російських безпілотників. За даними слідства, удари тривали орієнтовно з 10:20 до 12:40 із застосуванням дронів, попередньо типу «Герань-2» та «Герань-3», повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Правоохоронці зафіксували близько 14 влучань. Основні удари припали по об’єктах критичної інфраструктури. Також пошкоджено житлові будинки.

        Унаслідок обстрілу поранення отримав 38-річний чоловік.

        Реклама
        Реклама

        За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини