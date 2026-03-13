Трамп припустив, що Путін надає Ірану певну підтримку

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін може «трохи допомагати» Ірану, повідомляє Reuters. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News Radio в ефірі програми The Brian Kilmeade Show.

«Я думаю, що він може допомагати йому (Ірану) трохи, так, гадаю. І, мабуть, він думає, що ми допомагаємо Україні, правда?» — сказав Трамп.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова допомогти США після звернення Вашингтона щодо протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході.

Реклама

Реклама

Однак, відповідаючи на запитання, чи отримують США таку допомогу від України, Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги у сфері захисту від дронів.

«Ми самі даємо собі раду. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас, власне, найкращі дрони у світі», — додав він.