Аматорський “Маклсфілд” сенсаційно вибив “Крістал Пелас” з Кубка Англії

Аматорський клуб Macclesfield створив одну з найбільших сенсацій в історії FA Cup (Кубок Англії), обігравши чинного володаря трофея Crystal Palace з рахунком 2:1 у матчі третього раунду.

Голами у складі господарів відзначилися капітан Пол Доусон та Айзек Баклі-Рікеттс, які забили по м’ячу в кожному з таймів. Маклсфілд, що виступає поза професійними лігами, переграв команду з Прем’єр-ліги, яка перебуває на 117 сходинок вище в англійській футбольній ієрархії.

Доусон відкрив рахунок на 43-й хвилині, замкнувши подачу зі штрафного, а на 60-й хвилині Баклі-Рікеттс подвоїв перевагу господарів. Лише на 90-й хвилині гравець Крістал Пелас Єремі Піно скоротив відставання ударом зі стандарту, однак відігратися гості не змогли.

Головний тренер лондонського клубу Олівер Гласнер визнав поразку заслуженою, зазначивши, що його команда не продемонструвала належної якості гри. Попри заміни у другому таймі, Крістал Пелас виглядав розгублено і не створив достатньої кількості небезпечних моментів.

Для Маклсфілда ця перемога стала черговою сторінкою стрімкого підйому клубу, який п’ять років тому був виключений з Національної ліги через борги, а згодом почав шлях із дев’ятого дивізіону, здобувши три підвищення за чотири сезони.

Маклсфілд став першим аматорським клубом, який вибив чинного володаря Кубка Англії, з часів сезону 1908/09.