НБУ запровадив трекінг-сервіс платежів у СЕП

Національний банк України з 1 грудня 2025 року запускає в системі електронних платежів НБУ трекінг-сервіс платіжних операцій ТрекСЕП. Про це повідомили у Нацбанку.

Новий сервіс дозволятиме фізичним і юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів через СЕП — від моменту їх ініціювання до зарахування коштів. Для бізнесу це забезпечить кращий контроль за виконанням розрахунків, а громадянам дасть зручний інструмент моніторингу власних транзакцій.

Користувачі зможуть бачити статус операцій — від «ініційовано» до «зараховано на рахунок отримувача» — а також час проходження кожного ключового етапу. Передусім це стосується переказів за реквізитами або IBAN, зокрема миттєвих платежів, що здійснюються через СЕП. Основою сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор операції UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Вказавши UETR у ТрекСЕП, користувач отримає детальну інформацію про рух коштів без розкриття персональних даних.

З 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП будуть зобов’язані формувати UETR для кожної операції, надавати цей ідентифікатор платнику та передавати інформацію про статус проходження платежу до ТрекСЕП.

Директор Департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк заявив, що новий сервіс дозволить клієнтам контролювати свої платежі в реальному часі, а банкам — скоротити витрати на з’ясування їхнього статусу. За його словами, це черговий крок до сучасної та прозорої платіжної інфраструктури, сумісної з європейськими стандартами, і водночас основа для подальших інновацій у СЕП — від мультивалютності до глибшої інтеграції з європейськими системами та застосування аналітики й штучного інтелекту під час оброблення платежів.