НБУ: бізнес у листопаді погіршив оцінки ділової активності через обстріли та перебої з енергією

Національний банк повідомляє, що у листопаді бізнес стримано оцінив результати своєї діяльності через втрати від інтенсивних обстрілів критичної інфраструктури, перебої з енергопостачанням, зростання витрат та нестачу логістичних можливостей і кадрів, повідомили у Нацбанку.

Індекс очікувань ділової активності становив 49.4, що нижче за показник жовтня (50.3), але вище за рівень листопада минулого року (47.2).

Найоптимістичнішими залишалися підприємства торгівлі, з секторальним індексом 53.8. Будівельні компанії утримали нейтральні оцінки (50.0), посилаючись на бюджетне фінансування та сталий попит. Сфера послуг дещо покращила показники (49.1), тоді як промисловість продовжує демонструвати найстриманіші настрої — 46.8 на тлі руйнувань, дефіциту електроенергії та браку працівників.

На ринку праці зберігається нестійкість: лише торговельний сектор очікує збільшення персоналу, тоді як промисловість, будівництво та послуги прогнозують скорочення. Опитування провели 4–21 листопада серед 592 підприємств у чотирьох секторах економіки.