CNN: демократи випереджають республіканців за рік до проміжних виборів, рейтинг Трампа падає

Нові дані опитування CNN, проведеного компанією SSRS, свідчать: за рік до проміжних виборів у США Демократична партія має суттєву перевагу в електоральній мотивації, тоді як рівень підтримки президента Дональда Трампа продовжує знижуватися.

Рейтинг схвалення Трампа становить 37% — найнижчий показник його другого терміну у вимірюваннях CNN. Рівень невдоволення — 63%, що є найвищим показником за весь час його перебування на посаді. У 2018 році, напередодні проміжних виборів, демократи мали значно більший відрив, але нинішні дані свідчать, що ключовим фактором цього разу може стати саме ставлення до президента.

За умови голосування «сьогодні», 47% зареєстрованих виборців підтримали б кандидата-демократа у своєму окрузі, 42% — республіканця. При цьому 41% респондентів заявили, що їхній голос буде «сигналом опозиції Трампу», тоді як лише 21% вважають, що голосуватимуть на підтримку президента.

Реклама

Реклама

Найбільшу мотивацію до участі у виборах демонструють виборці, які орієнтуються на демократів: 67% з них кажуть, що «надзвичайно мотивовані» голосувати, серед прихильників республіканців таких — 46%. Особливо мобілізовані виборці, що вважають темою №1 «стан демократії» — 82% з них готові йти на дільниці.

Водночас імідж Демократичної партії залишається слабким: лише 65% прихильників демократів мають про неї позитивну думку, проте навіть серед тих, хто незадоволений партією, 93% все одно готові голосувати за її кандидатів.

Опитування також засвідчило загальне незадоволення ситуацією в країні: 68% американців вважають, що «справи йдуть погано», 72% негативно оцінюють стан економіки, а 61% вважає, що політика Трампа погіршила економічну ситуацію.

Понад половина опитаних вважає, що зовнішня політика президента послабила позиції США у світі, а 57% переконані, що він «зайшов надто далеко» в депортаціях мігрантів без належних документів.

Серед прихильників демократів стан демократії залишається головним питанням. Серед республіканців — значно більшою проблемою вважають економіку та рівень життя.

Наступні проміжні вибори у США заплановані на листопад 2026 року.