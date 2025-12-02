ДБР затримало правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер на Полтавщині

Працівники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який у місті Карлівка Полтавської області на смерть збив двох 17-річних сестер. Затриманому, який перебував за кермом у нетверезому стані, повідомили про підозру.

Про це повідомили в ДБР.

Смертельна ДТП сталася 30 листопада близько 19:30. Керуючи власним автомобілем Hyundai Tucson, правоохоронець допустив наїзд на дівчат, які йшли узбіччям дороги. У результаті наїзду сестри загинули.

“Після аварії водій спочатку втік з місця ДТП, але згодом повернувся. За попередньою інформацією, він був напідпитку”, – розповіли в ДБР.

Правоохоронця затримали, йому вже повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Санкція статті – позбавлення волі до 12 років. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.