        В Україні 2 грудня – дощ, туман і до +12°C

        Віктор Алєксєєв
        1 Грудня 2025 21:59
        Колони на в’їзді у Харків. 29 листопада 2025 / Фото з Facebook Сергій Козлов
        Колони на в’їзді у Харків. 29 листопада 2025 / Фото з Facebook Сергій Козлов

        Як повідомляє Український гідрометцентр, у вівторок, 2 грудня, по всій країні очікується хмарна погода з місцевими опадами та туманами вночі й у першій половині дня.

        За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів буде хмарно. Місцями пройде невеликий дощ, а в Карпатах очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У нічні години та в першій половині дня, окрім східних областей, місцями спостерігатиметься туман.

        Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5°, у Карпатах місцями до -3°, вдень – від +3 до +8°. На півдні країни вночі прогнозують +4…+9°, вдень – +7…+12°.

        На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з місцевим невеликим дощем. Уночі та в першій половині дня можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У Київській області температура вночі становитиме 0…+5°, удень – +3…+8°. У Києві вночі очікується +2…+4°, вдень – +5…+7°.


