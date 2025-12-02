СБУ викрила завербованого ФСБ харків’янина, матір якого раніше затримували за підготовку теракту

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові агента РФ, який почав працювати на ФСБ після того, як його матір затримали на підготовці теракту. Матір 19-річного харків’янина СБУ викрила у січні 2025 року.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як встановило розслідування, після затримання матері, яка на замовлення РФ намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, юнак виїхав до родичів у Москву.

“Там він одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Спочатку ворог завербував його, а потім “повернув” до Харкова виконувати агентурні завдання. Щоб залучити юнака до співпраці, росіяни пообіцяли йому подальшу “евакуацію” до РФ з врученням відомчої нагороди від ФСБ та сприянням у вступі до російського вишу”, – розповіли в СБУ.

Агент РФ повернувся до Харкова та почав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ. Щоб зібрати розвіддані, зловмисник обходив місцевість, приховано фотографував потенційні “цілі” та позначав їхні координати на гугл-карті. Далі агент узагальнював розвідувальні відомості, додавав до них власні коментарі та накопичував на смартфоні для “звіту”.

Співробітники СБУ затримали шпигуна за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон з геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.