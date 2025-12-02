Російський танкер зазнав атаки на шляху до Грузії (фото)

2 грудня у Чорному морі зазнав атаки російський танкер, який рухався з РФ у напрямку Грузії. Судно транспортувало соняшникову олію. Інцидент стався за 80 миль від берегів Туреччини.

Про це повідомляє Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини.

Про атаку Туреччину повідомили з танкера Midvolga-2. На борту перебували 13 членів екіпажу.

Реклама

Реклама

“Судно, 13 членів екіпажу якого наразі не постраждали, не просило про допомогу. Наразі судно рухається в напрямку Синопа, використовуючи свої двигуни”, – йдеться в повідомленні.

Як пише Telegram-канал Baza, Під час атаки на танкер Midvolga 2 в Чорному морі постраждало щонайменше двоє людей. За інформацією представника компанії-судовласника, безпілотник влучив у ходову рубку судна, коли там перебували люди. Поранень зазнали капітан та механік. За уточненою інформацією, всього на танкері перебувають 14 росіян.

Танкер Midvolga-2 / Фото: РосЗМІ

За даними онлайн-платформи для відстеження суден VesselFinder, танкер Midvolga 2 був збудований у 2014 році та ходить під російським прапором. Довжина судна – 140 метрів.

Нагадаємо, днями також біля берегів Туреччини зазнали атаки два нафтові танкери Kairo та Virat, які належали тіньовому флоту РФ та прямували на завантаження до Новоросійська. Як повідомляв Укрінформ із посиланням на джерело в СБУ, операцію здійснили морські дрони Служби безпеки Sea Baby.