Загибель двох військових у ДТП на Сумщині: судитимуть посадовців облавтодору

На Сумщині судитимуть двох посадовців “Сумського облавтодору”, яких обвинувачують у неналежному забезпеченні безпеки руху на зруйнованому мосту через Сейм. Через відсутність огородження та попереджувальних знаків автомобіль військових упав у річку, що призвело до загибелі двох бійців.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно на даний час вже одного колишнього та одного чинного посадових осіб ДП “Сумський облавтодор”. Обвинувачені, згідно з обов’язками, повинні були вживати заходів щодо належного рівня безпеки дорожнього руху.

“Однак через їхню бездіяльність упродовж п’яти місяців так і не було встановлено ні огородження, ні дорожніх знаків на автодорозі Суми – Путивль – Глухів перед мостом через р. Сейм, який ще на початку війни підірвали окупанти”, – розповіли в прокуратурі.

Саме через відсутність заборонених знаків та огородження автівка військовослужбовців у нічний час злетіла в річку. Загинули двоє захисників – 22-річний водій та 23-річний пасажир.