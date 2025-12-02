Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Тернополю зросла до 36 людей

Станом на 2 грудня кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Тернополю 19 листопада зросла до 36 людей. У лікарні Львова померла одна з постраждалих.

Про це повідомили в ГУНП в Тернопільській області.

До тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка, 1944 року народження – розповіли в поліції.

Пенсіонерка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 квітня, куди 19 листопада влучила російська ракета.

На даний час безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та одна дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей.