        Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Тернополю зросла до 36 людей

        Галина Шподарева
        2 Грудня 2025 14:12
        Місце ракетного удару у Тернополі 19 листопада / Фото: ГУНП в Тернопільській області
        Станом на 2 грудня кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Тернополю 19 листопада зросла до 36 людей. У лікарні Львова померла одна з постраждалих.

        Про це повідомили в ГУНП в Тернопільській області.

        До тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка, 1944 року народження – розповіли в поліції.

        Пенсіонерка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 квітня, куди 19 листопада влучила російська ракета.

        На даний час безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та одна дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей.


