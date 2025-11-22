У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару: 6 людей досі вважаються зниклими безвісти

Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі після російської атаки 19 листопада завершилися 22 листопада о 18:00. Про це повідомила ДСНС, яка залучила підрозділи з дев’яти областей.

19 листопада росія атакувала місто, і основні аварійно-рятувальні заходи проводилися на двох локаціях, де один із багатоквартирних будинків зазнав значних руйнувань, а частина людей опинилася під завалами та була заблокована у квартирах. Рятувальники одночасно гасили пожежі та розбирали конструкції.

Роботи тривали чотири доби. До них залучили підрозділи з дев’яти областей, кінологів, важку техніку, медиків та психологів. Частину завдань виконували вручну на рівні п’ятого-шостого поверхів.

Загинуло 33 людини, серед них шестеро дітей. Травмовано 94 людини, включно з 18 дітьми. Врятовано 46 людей, з них семеро дітей. Безвісти зниклими вважаються шестеро, серед них одна дитина.

Під час робіт вивезено близько 1298 тонн будівельного сміття. Рятувальники також знайшли трьох домашніх тварин — двох кішок і папугу — та передали їх власникам.

Пошуково-рятувальні роботи завершені, тривають слідчі дії.