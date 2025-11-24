У Тернополі відмовилися від новорічної ялинки після російського удару, внаслідок якого загинули 34 людини

У Тернополі цього року не встановлюватимуть новорічну ялинку — міська влада вирішила відмовитися від традиції після російського удару 19 листопада.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал у Facebook.

“Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік”, – написав Надал.

Реклама

Реклама

Очільник міста зазначив, що на центральній площі замість ялинки облаштують традиційну українську шопку, яка стане символом відродження надії у складні часи.

Нагадаємо, 19 листопада Росія атакувала Тернопіль. Загинуло 34 людини, з них шестеро дітей. Зазнали травм 94 людини, з них 18 дітей. У міських та обласних лікарнях зараз 27 дорослих та 9 дітей.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях та тривали чотири доби. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.