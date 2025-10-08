Поліція нагадала: керування “механікою” з правами на “автомат” — штраф 3400 грн

Позначка «78» у графі 12 водійського посвідчення означає, що його власник склав практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач і може керувати лише транспортними засобами цього типу.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Він пояснив, що така вимога визначена пунктом 17 Положення про порядок видачі посвідчень водія, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №340 від 8 травня 1993 року.

Якщо водій із відміткою «78» сідає за кермо автомобіля з механічною коробкою передач, це вважається порушенням. За таке керування передбачено штраф у розмірі 3400 гривень відповідно до частини 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Щоб отримати право керувати автомобілем із «механікою», потрібно пройти додаткове навчання в автошколі та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС на транспортному засобі з механічною коробкою передач.

Білошицький також зазначив, що аналогічна позначка «78» використовується і в країнах Європейського Союзу.