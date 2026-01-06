У Парижі Зеленський зустрівся із Макроном: тема розмови

Сьогодні, 6 січня, у Парижі відбулася розмова президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Мета зустрічі – обговорення захисту України та можливостей протидіяти російському терору.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За словами українського президента, Росія не припиняє обстріли, тому Україна має посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати людей та критичну інфраструктуру.

“Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба”, – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі Зеленський говорив із Макроном про реальні можливості України протидіяти російському терору, про захист і про підтримку, яка зможе зміцнити позиції України в дипломатії.

“Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки”, – підсумував Зеленський.