Генштаб підтвердив ураження ракетного арсеналу у Костромській області РФ

6 січня підрозділи Сил оборони України уразили арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ у районі населеного пункту Нея у Костромській області РФ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, оголошено евакуацію місцевого населення.
100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.
“Ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій”, – зазначили в Генштабі.