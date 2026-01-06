Генштаб підтвердив ураження ракетного арсеналу у Костромській області РФ

У екскерівника одного з обласних ТЦК конфіскують будинок та майже 800 тис. гривень: у ДБР пояснили причину

Посадовця ДПСУ затримали на хабарі: вимагав “відкат” за постачання запчастин для військових

100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ .