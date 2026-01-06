        Події

        Генштаб підтвердив ураження ракетного арсеналу у Костромській області РФ

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 16:53
        Дим після вибухів у районі арсеналу ГРАУ в н.п. Нея у Костромській області РФ / Фото: Соцмережі
        6 січня підрозділи Сил оборони України уразили арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ у районі населеного пункту Нея у Костромській області РФ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        “Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

        За попередньою інформацією, оголошено евакуацію місцевого населення.

        100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.

        “Ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій”, – зазначили в Генштабі.


