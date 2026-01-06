Продали немовля за $10 тисяч: у Миколаєві батьків затримали одразу після “угоди”

У Миколаєві правоохоронці затримали матір і батька новонародженої дитини, які продали немовля за 10 тисяч доларів США. Пару затримали одразу після передачі дитини та отримання грошей — їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Національна поліція України.

За даними слідства, оперативну інформацію про підготовку злочину, пов’язаного з торгівлею людьми, отримали співробітники управління міграційної поліції Миколаївщини.

21-річна мешканка Миколаїв та її 38-річний співмешканець ще під час вагітності почали шукати людей, готових купити їхню майбутню дитину / Фото Нацполіція

Правоохоронці встановили, що 21-річна мешканка Миколаїв та її 38-річний співмешканець ще під час вагітності почали шукати людей, готових купити їхню майбутню дитину. Усі подальші дії відбувалися під контролем поліції в межах відкритого кримінального провадження.

«Покупець» обговорила з батьками всі умови незаконної угоди. Немовля вони погодилися продати за 10 тисяч доларів, отримавши завдаток у розмірі 8 тисяч гривень. Жінка власноруч написала розписку, в якій зобов’язалася передати дитину одразу після пологів.

2 січня, наступного дня після народження дитини, співмешканці перейшли до реалізації домовленостей. Після передачі немовляти та отримання основної суми коштів неподалік пологового будинку їх затримали поліцейські.

У спецоперації брали участь співробітники управління міграційної поліції, слідчі, аналітики управління кримінального аналізу та бійці поліції особливого призначення ГУНП у Миколаївській області.

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми щодо малолітнього. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також встановлено, що раніше співмешканці вже потрапляли в поле зору правоохоронців через злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, майновими правопорушеннями та злочинами проти особи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Миколаївська обласна прокуратура.