“Машини буває вибухають”: суд зобов’язав ДБР відкрити провадження щодо очільника Закарпатського ТЦК через погрози волонтерці

Ужгородський міськрайонний суд зобов’язав ДБР розпочати досудове розслідування щодо очільника Закарпатського ТЦК та СП Андрія Савчука через погрози волонтерці Власті Рейпаші. Підставою стала фраза про те, що «машини буває вибухають».

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, після слів, які волонтерка Власта Рейпаші сприйняла як погрозу фізичною розправою, вона подала офіційну заяву до Державного бюро розслідувань щодо дій керівництва Закарпатського ТЦК та СП.

Однак ДБР не внесло відомості до ЄРДР і не відкрило кримінальне провадження, як того вимагає стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України. У відповідь на це волонтерка звернулася до суду, вказавши на порушення своїх прав і бездіяльність правоохоронного органу.

Реклама

Реклама

Ужгородський міськрайонний суд встановив, що заява про кримінальне правопорушення була подана належним чином, вимоги ст. 214 КПК України були проігноровані, а відомості до ЄРДР без законних підстав внесені не були.

Суд зобов’язав ДБР протягом 24 годин внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за фактом погроз, озвучених на адресу волонтерки. Фактично йдеться про відкриття кримінального провадження щодо очільника Закарпатського ТЦК та СП Андрія Савчука.

Ухвала суду є обов’язковою до виконання та не підлягає оскарженню. Таким чином, лише через суд волонтерці вдалося домогтися виконання прямої норми закону та реєстрації кримінального провадження.