У ДТЕК показали наслідки удару по підстанції на Одещині

Унаслідок масованого удару по енергетичних об’єктах Одещини 13 грудня, частина регіону залишилася без електропостачання. Жителі міста Арциз залишаються без світла вже шостий день.

Відео знищеної підстанції показали в ДТЕК.

“Арциз, вся Україна зараз з вами. Знаємо, як непросто в ці дні без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику у ваші домівки”, – йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області. Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.

У середу, 17 грудня в ДТЕК повідомили, що протягом останніх чотирьох діб енергетики повернули світло для майже 583 700 родин після масованого обстрілу в ніч на суботу 13 грудня. За останню добу фахівцям вдалося перезаживити ще понад 250 тисяч родин. Наразі без світла залишаються ще 32,9 тисячі домівок.