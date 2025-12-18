        Суспільство

        У ДТЕК показали наслідки удару по підстанції на Одещині

        Галина Шподарева
        18 Грудня 2025 12:50
        Знищена підстанція ДТЕК на Одещині / Скриншот
        Унаслідок масованого удару по енергетичних об’єктах Одещини 13 грудня, частина регіону залишилася без електропостачання. Жителі міста Арциз залишаються без світла вже шостий день.

        Відео знищеної підстанції показали в ДТЕК.

        “Арциз, вся Україна зараз з вами. Знаємо, як непросто в ці дні без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику у ваші домівки”, – йдеться в повідомленні.

        За даними ДТЕК, це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області. Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.

        У середу, 17 грудня в ДТЕК повідомили, що протягом останніх чотирьох діб енергетики повернули світло для майже 583 700 родин після масованого обстрілу в ніч на суботу 13 грудня. За останню добу фахівцям вдалося перезаживити ще понад 250 тисяч родин. Наразі без світла залишаються ще 32,9 тисячі домівок.


