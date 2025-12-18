        Суспільство

        Прикордонники попередили про сповільнення руху на кордоні з Польщею: яка причина

        Галина Шподарева
        18 Грудня 2025 14:34
        читать на русском →
        Прикордонний пункт пропуску / Фото: ДПСУ
        Прикордонний пункт пропуску / Фото: ДПСУ

        Сьогодні, 18 грудня, на кордоні з Польщею спостерігається тимчасове сповільнення руху транспорту. Причина – технічні роботи на польській митниці.  

        Про це повідомили в ДПСУ.

        За повідомленням польської сторони, у зв’язку з проведенням сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща, можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України в усіх пунктах пропуску, що межують із Львівщиною та Волинню.

        Реклама
        Реклама

        Завершення технічних робіт заплановано орієнтовно до 15:00 за київським часом.

        Також у зв’язку з різдвяно-новорічним періодом, відучора спостерігається зростання пасажиропотоку через пункти пропуску на Львівщині. Прикордонники фіксують накопичення транспортних засобів на виїзд з України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини