Прикордонники попередили про сповільнення руху на кордоні з Польщею: яка причина

Сьогодні, 18 грудня, на кордоні з Польщею спостерігається тимчасове сповільнення руху транспорту. Причина – технічні роботи на польській митниці.

Про це повідомили в ДПСУ.

За повідомленням польської сторони, у зв’язку з проведенням сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща, можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України в усіх пунктах пропуску, що межують із Львівщиною та Волинню.

Завершення технічних робіт заплановано орієнтовно до 15:00 за київським часом.

Також у зв’язку з різдвяно-новорічним періодом, відучора спостерігається зростання пасажиропотоку через пункти пропуску на Львівщині. Прикордонники фіксують накопичення транспортних засобів на виїзд з України.