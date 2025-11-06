        Суспільство

        Анджеліна Джолі поділилася враженнями після візиту до Миколаєва та Херсона

        Сергій Бордовський
        6 Листопада 2025 16:21
        Американська акторка та гуманітарна активістка Анджеліна Джолі відвідала прифронтові міста Миколаїв і Херсон разом із Legacy of War Foundation. Вона поспілкувалася з медичними працівниками, родинами та волонтерами, які щодня живуть під загрозою обстрілів, атак дронів і мін, що роблять великі території непридатними для повернення.

        Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв і Херсон разом із Legacy of War Foundation / Фото: Legacy of War Foundation

        Під час візиту Джолі побачила, як у деяких районах над дорогами встановлюють захисні сітки від дронів, а лікарні й школи переміщено в укріплені підземні приміщення, де продовжується лікування та навчання навіть під час постійної небезпеки.

        «Жителі Миколаєва та Херсона живуть із небезпекою щодня, але не здаються. Коли уряди у світі відвертаються від захисту цивільних, сила цих людей і їхня підтримка одне одного вражають. Після майже трьох років війни виснаження помітне, але й рішучість — теж. Родини хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя», — сказала Анджеліна Джолі.

        Вона також зазначила, що досвід українців перегукується з історіями цивільних у Судані, Газі та Демократичній Республіці Конго: «У кожного конфлікту своя історія, але людський досвід схожий — це втрати, вимушене переселення та щоденна боротьба за гідність».

        Акторка подякувала місцевим організаціям і команді Legacy of War Foundation за підтримку.

        Фонд Legacy of War, створений у 2017 році британським фотографом Джайлсом Дулі, працює безпосередньо з громадами, що відновлюються після збройних конфліктів. З 2022 року організація допомогла понад 10 тисячам українців на прифронтових територіях отримати медичну допомогу, надала понад 450 тисяч доларів грантів і понад 30 тонн гуманітарної допомоги, а у 2025 році запустила програму з підготовки людей з ампутаціями як техніків із протезування.


