Українська збірна тріумфувала на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств у Вроцлаві

Українська доросла, юнацька та юніорська збірні здобули перші місця у загальнокомандному заліку на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств у польському Вроцлаві.

Як зазначили у Міністерстві молоді та спорту, українські збірні показали домінування у всіх вікових категоріях. Доросла команда виборола 46 медалей — 19 золотих, 17 срібних та 10 бронзових.

Юнацька збірна України здобула 45 медалей (18 золотих, 15 срібних, 12 бронзових), а юніорська — 72 нагороди, серед яких 30 золотих, 26 срібних і 16 бронзових.

Реклама

Реклама

У Міністерстві привітали спортсменів та тренерів із феноменальним результатом та подякували за виступ, що вкотре підтвердив силу й конкурентоспроможність українських шкіл військово-спортивних багатоборств.