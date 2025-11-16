        Спорт

        Українська збірна тріумфувала на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств у Вроцлаві

        Сергій Бордовський
        16 Листопада 2025 17:37
        читать на русском →
        Україна здобула понад 160 медалей на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств / Фото: Міністерство молоді та спорту України
        Україна здобула понад 160 медалей на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств / Фото: Міністерство молоді та спорту України

        Українська доросла, юнацька та юніорська збірні здобули перші місця у загальнокомандному заліку на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств у польському Вроцлаві.

        Як зазначили у Міністерстві молоді та спорту, українські збірні показали домінування у всіх вікових категоріях. Доросла команда виборола 46 медалей — 19 золотих, 17 срібних та 10 бронзових.

        Юнацька збірна України здобула 45 медалей (18 золотих, 15 срібних, 12 бронзових), а юніорська — 72 нагороди, серед яких 30 золотих, 26 срібних і 16 бронзових.

        Реклама
        Реклама

        У Міністерстві привітали спортсменів та тренерів із феноменальним результатом та подякували за виступ, що вкотре підтвердив силу й конкурентоспроможність українських шкіл військово-спортивних багатоборств.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини