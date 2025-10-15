В Україну масово везуть Tesla перед скасуванням пільгового розмитнення електрокарів

Українці продовжують активно купувати вживані автомобілі зі США — лише за дев’ять місяців 2025 року ввезено понад 37 тисяч легковиків, що на 11% більше, ніж торік. Лідерами продажів стали Tesla Model Y і Tesla Model 3.

Про це повідомив УкрАвтопром.

За даними асоціації, з початку року українці придбали 37,1 тисячі вживаних легкових авто, завезених зі Сполучених Штатів. Майже половина з них — електромобілі (43%), тоді як бензинові становлять 41%, гібриди — 8%, дизельні — 5%, а автомобілі з ГБО — 3%.

Середній вік таких автомобілів — 5,6 року.

У топ-5 найпопулярніших “американців” цього року увійшли:

Tesla Model Y — 5301 авто Tesla Model 3 — 4520 авто Ford Escape — 2660 авто Nissan Rogue — 1892 авто Jeep Cherokee — 1879 авто

Таким чином, кожен четвертий уживаний автомобіль із США, який завозиться в Україну, — це Tesla.

Зараз в Україні діє нульове розмитнення для електромобілів — вони звільнені від ПДВ та ввізного мита. Проте, як нагадують експерти, з 1 січня 2026 року ці пільги припинять діяти.

Після цього при імпорті електрокарів доведеться сплачувати повний пакет податків, зокрема 20% ПДВ, 10% мита та акциз, який залежить від ємності батареї.

Аналітики прогнозують, що це може підвищити кінцеву ціну електромобілів на 20–30% і більше, що пояснює нинішній сплеск попиту на Tesla та інші електрокари зі США.