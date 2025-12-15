“Хартія” розкрила деталі оточення окупантів у Куп’янську

Сили оборони України, зокрема пошуково-ударне угруповання «Хартія», зірвали плани російського командування на Куп’янському напрямку. Попри заяви Москви про нібито «захоплення» міста, російське угруповання опинилося в оточенні, а його логістичні маршрути були перерізані.

Про непублічні деталі цієї тактичної операції розповів кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко, який працював на напрямку від початку дій і спілкувався з командуванням «Хартії».

Операція відбувалася на тлі постійних спроб противника прорватися до Куп’янська. Після того як українські військові перекрили можливість проникнення через газові труби, окупанти були змушені форсувати річку Оскіл. Водночас російська армія продовжувала застосовувати так звану «м’ясну» тактику, відправляючи на українські позиції малими групами або поодинці непідготовлений особовий склад.

Командир 1-го батальйону оперативного призначення бригади «Хартія» з позивним «Аббат» зазначив, що втрати противника в рази перевищують українські. За його словами, на полі бою регулярно знаходять документи іноземних найманців. Зокрема, серед ліквідованих був громадянин Кенії, який прибув до Росії восени 2025 року. Загалом, за оцінками підрозділу, знищено щонайменше 12 підтверджених іноземних найманців.

У вересні стало зрозуміло, що противник намагається обійти Куп’янськ із півночі, залучивши щонайменше два полки. Захоплення Радьківки, Кіндрашівки, Тищенківки та Московки створювало реальну загрозу оточення міста. У відповідь командування «Хартії» розробило план, який дозволив меншими силами зупинити просування ворога.

Командир пошуково-ударного угруповання «Хартія» 2-го корпусу НГУ Сергій Сідорін повідомив, що першочерговим завданням було вийти до Осколу, звільнити ці населені пункти та не допустити проникнення противника в Куп’янськ. Успіх операції забезпечили одночасні дії на обох берегах річки та жорстке дотримання режиму інформаційної тиші, що дезорієнтувало російські сили.

Поки начальник генштабу РФ Герасимов публічно заявляв про «захоплення» Куп’янська, українські підрозділи вже блокували логістику ворожого угруповання в місті. За словами Сідоріна, російські сили опинилися в оточенні та були заблоковані в центральній частині міста, де займали багатоповерхову забудову.

Наразі в центрі Куп’янська заблокованою залишається група чисельністю близько двох сотень окупантів. Сили оборони України продовжують їх виявлення та знищення.

Важливу роль у звільненні сіл на північ від Куп’янська відіграв 475-й окремий штурмовий полк «CODE 9.2» за підтримки 4-го батальйону 92-ї бригади. Українські танкові екіпажі та підрозділи БТРів працювали під постійними ударами ворожих дронів, зокрема FPV та «Молнія», що підтверджується численними пошкодженнями техніки.

У «Хартії» наголошують, що попри ретельне планування, вирішальним чинником успіху операції став героїзм українських воїнів, які в реальних бойових умовах зламали плани противника на Куп’янському напрямку.