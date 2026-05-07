        “Моя батарея воює з комфортом”: майор 120-ї бригади ТрО Ольга Братута  про артилерію без пафосу

        7 Травня 2026 10:30

        В українській армії є люди, яким  не потрібне гучне визнання. Майор Ольга Братута – одна з них. Заступниця комбата з артилерії 1 батальйону 120 ОБр ТрО ЗСУ, офіцерка, яка говорить просто, думає тверезо і командує без крику.

        Її підхід до війни – не про героїчні гасла. Він про ефективність, відповідальність і… комфорт.

        «Я не підвищую голос – і мене чують»

         Перше, що впадає в око – її спокій.

        Вона не говорить голосно, не підкреслює свій статус і не намагається виглядати жорсткішою, ніж є. Але при цьому її стиль командування не має нічого спільного зі слабкістю.

        – Я сама по собі спокійна і врівноважена людина, – каже пані Ольга. – І це, напевно, мій великий плюс. Я не підвищую голос на підлеглих, не переходжу межу, а стараюся спілкуватися з ними на рівних.

        Саме тому, додає вона,  і слухають.

        Але це не означає м’якості.

        – Я строгий командир. Для мене виконання бойового завдання – перш за все. Важливо чітко пояснити людям, що саме вони мають зробити, чому і навіщо.

        Її підхід – це не про дисципліну заради дисципліни. Це про ясність і відповідальність.

        Жінка в армії: «треба бути на голову вище»

        Ольга не уникає теми, яка досі залишається чутливою.

        – Якщо ти жінка, тобі треба бути на голову вище чоловіка, щоб показати, що ти щось можеш.

        Вона прямо говорить про упередження, з якими доводилось зіштовхнутись.

        – Не завжди тебе сприймають як належне. Не завжди дивляться на твої навички. І навіть осуджують саме бажання бути у війську.

        Але замість того, щоб доводити щось словами, вона доводить справою.

        – Я розумію, що я на своєму місці. І думаю, мій особовий склад зі мною погодиться.

        Командна робота замість «героїв»

        Попри звання і посаду, вона категорично відмовляється від образу «богині війни».

        – Це не робота однієї людини. Це командна робота.

        Для неї ключове – не індивідуальна роль, а взаємодія.

        – Якщо є команда, є результат.

        І це не просто слова: пані майорка говорить про свій підрозділ як про систему, де кожен розуміє свою роль і відповідальність.

        Війна як постійне навчання

        Одна з найчіткіших позицій Братути – війна не пробачає застою.

        – Якщо ти не вчишся – ти програєш.

        Вона підкреслює: сучасна війна змінюється постійно – технологічно, тактично, організаційно.

        – Якщо ми не будемо розуміти, як протидіяти новим технологіям ворога і як робити краще, ми просто зупинимося і програємо.

        У її підрозділі навчання — не формальність, а система:

        • регулярні виїзди на курси,
        • розвиток безпілотного напрямку,
        • постійне оновлення знань.

        – Навчатися можна і на позиціях, але базу треба мати.

        Страх і контроль

          Пані Ольга не романтизує війну – і не заперечує страх.

        Але пояснює його просто і раціонально:

        – Страх зникає, коли ти розумієш мету.

        І додає:

        – Підготовка  та знання – це те, що його зменшує.

        Її підхід до «безстрашності» жорсткий:

        без розуміння ризиків і планування це не сміливість, а нерозсудливість.

        – Ти маєш думати головою, прораховувати умови, розуміти всі фактори. Тоді ти можеш діяти спокійно.

        «Солдат має воювати в комфорті»

          Найнеочікуваніша теза звучить майже буденно:

        – Моя батарея воює з комфортом.

        І це не жарт.

        Для Братути комфорт – це не розкіш, а необхідна умова ефективності.

        – Якщо є бажання – знаходяться можливості.

        У її підрозділі:

        • облаштовані позиції,
        • продуманий побут,
        • нормальні умови для життя навіть у зоні бойових дій.

        І навіть більше.

        – Мій особовий склад пече хліб.

        Так, прямо на позиціях.

        – Були труднощі з доставкою, і хлопці організували все самі: борошно, дріжджі, вода –

         і печуть для інших підрозділів.

        Це звучить майже нереально, але для неї це показник головного – здатності організувати життя навіть у найскладніших умовах.

        Армія як середовище

        Попри поранення, вона не сумнівається, куди хоче повернутися.

        – Я чекаю моменту, коли повернуся до своїх хлопців.

        Вона говорить про армію як про місце, де їй зрозуміло і комфортно.

        – Цивільне життя і армія – це дві різні історії.

        І додає чесно:

        – Зараз мені складно в цивільному житті. В армії мені комфортніше.

        Бо там усе чітко:

        • є завдання,
        • є відповідальність,
        • є команда.

        Про майбутнє — без альтернатив

        Коли мова заходить про життя після війни, вона не вагається.

        – Я не бачу себе ніде, крім як в армії.

        Її амбіція звучить спокійно і без пафосу:

        – Дослужитися до генерала.

        Це не гучна заява – це логічне продовження того, що вона вже робить.

        Війна без пафосу

        Історія Ольги Братути – це не історія «героїні» в класичному сенсі.

        Це історія людини, яка:

        • мислить системно,
        • працює командно,
        • не боїться відповідальності,
        • і не потребує зайвих слів.

        Її підхід до війни – простий і жорсткий водночас:

        менше емоцій – більше результату.

        І, можливо, саме тому її батарея справді воює з комфортом.


