“Моя батарея воює з комфортом”: майор 120-ї бригади ТрО Ольга Братута  про артилерію без пафосу

В українській армії є люди, яким не потрібне гучне визнання. Майор Ольга Братута – одна з них. Заступниця комбата з артилерії 1 батальйону 120 ОБр ТрО ЗСУ, офіцерка, яка говорить просто, думає тверезо і командує без крику.

Її підхід до війни – не про героїчні гасла. Він про ефективність, відповідальність і… комфорт.

Ольга Братута

«Я не підвищую голос – і мене чують»

Перше, що впадає в око – її спокій.

Вона не говорить голосно, не підкреслює свій статус і не намагається виглядати жорсткішою, ніж є. Але при цьому її стиль командування не має нічого спільного зі слабкістю.

– Я сама по собі спокійна і врівноважена людина, – каже пані Ольга. – І це, напевно, мій великий плюс. Я не підвищую голос на підлеглих, не переходжу межу, а стараюся спілкуватися з ними на рівних.

Саме тому, додає вона, і слухають.

Але це не означає м’якості.

– Я строгий командир. Для мене виконання бойового завдання – перш за все. Важливо чітко пояснити людям, що саме вони мають зробити, чому і навіщо.

Її підхід – це не про дисципліну заради дисципліни. Це про ясність і відповідальність.

Жінка в армії: «треба бути на голову вище»

Ольга не уникає теми, яка досі залишається чутливою.

– Якщо ти жінка, тобі треба бути на голову вище чоловіка, щоб показати, що ти щось можеш.

Вона прямо говорить про упередження, з якими доводилось зіштовхнутись.

– Не завжди тебе сприймають як належне. Не завжди дивляться на твої навички. І навіть осуджують саме бажання бути у війську.

Але замість того, щоб доводити щось словами, вона доводить справою.

– Я розумію, що я на своєму місці. І думаю, мій особовий склад зі мною погодиться.

Командна робота замість «героїв»

Попри звання і посаду, вона категорично відмовляється від образу «богині війни».

– Це не робота однієї людини. Це командна робота.

Для неї ключове – не індивідуальна роль, а взаємодія.

– Якщо є команда, є результат.

І це не просто слова: пані майорка говорить про свій підрозділ як про систему, де кожен розуміє свою роль і відповідальність.

Війна як постійне навчання

Одна з найчіткіших позицій Братути – війна не пробачає застою.

– Якщо ти не вчишся – ти програєш.

Вона підкреслює: сучасна війна змінюється постійно – технологічно, тактично, організаційно.

– Якщо ми не будемо розуміти, як протидіяти новим технологіям ворога і як робити краще, ми просто зупинимося і програємо.

У її підрозділі навчання — не формальність, а система:

регулярні виїзди на курси,

розвиток безпілотного напрямку,

постійне оновлення знань.

– Навчатися можна і на позиціях, але базу треба мати.

Страх і контроль

Пані Ольга не романтизує війну – і не заперечує страх.

Але пояснює його просто і раціонально:

– Страх зникає, коли ти розумієш мету.

І додає:

– Підготовка та знання – це те, що його зменшує.

Її підхід до «безстрашності» жорсткий:

без розуміння ризиків і планування це не сміливість, а нерозсудливість.

– Ти маєш думати головою, прораховувати умови, розуміти всі фактори. Тоді ти можеш діяти спокійно.

«Солдат має воювати в комфорті»

Найнеочікуваніша теза звучить майже буденно:

– Моя батарея воює з комфортом.

І це не жарт.

Для Братути комфорт – це не розкіш, а необхідна умова ефективності.

– Якщо є бажання – знаходяться можливості.

У її підрозділі:

облаштовані позиції,

продуманий побут,

нормальні умови для життя навіть у зоні бойових дій.

І навіть більше.

– Мій особовий склад пече хліб.

Так, прямо на позиціях.

– Були труднощі з доставкою, і хлопці організували все самі: борошно, дріжджі, вода –

і печуть для інших підрозділів.

Це звучить майже нереально, але для неї це показник головного – здатності організувати життя навіть у найскладніших умовах.

Армія як середовище

Попри поранення, вона не сумнівається, куди хоче повернутися.

– Я чекаю моменту, коли повернуся до своїх хлопців.

Вона говорить про армію як про місце, де їй зрозуміло і комфортно.

– Цивільне життя і армія – це дві різні історії.

І додає чесно:

– Зараз мені складно в цивільному житті. В армії мені комфортніше.

Бо там усе чітко:

є завдання,

є відповідальність,

є команда.

Про майбутнє — без альтернатив

Коли мова заходить про життя після війни, вона не вагається.

– Я не бачу себе ніде, крім як в армії.

Її амбіція звучить спокійно і без пафосу:

– Дослужитися до генерала.

Це не гучна заява – це логічне продовження того, що вона вже робить.

Війна без пафосу

Історія Ольги Братути – це не історія «героїні» в класичному сенсі.

Це історія людини, яка:

мислить системно,

працює командно,

не боїться відповідальності,

і не потребує зайвих слів.

Її підхід до війни – простий і жорсткий водночас:

менше емоцій – більше результату.

І, можливо, саме тому її батарея справді воює з комфортом.