До Латвії з РФ залетіли кілька дронів: один впав на території нафтобази

Вранці 7 травня у повітряний простір Латвії влетіли кілька безпілотників із боку Росії, два з них упали. Один дрон виявили на території нафтобази у місті Резекне.

Про це пише LRT.

Національні збройні сили Латвії повідомили, що місце падіння одного з дронів уже виявили. У Латвії активували мобільну групу протиповітряної оборони та місію союзників із патрулювання повітряного простору Балтії. На місці інциденту працюють підрозділи армії, поліції та пожежно-рятувальної служби.

Близько 3:30 ранку рятувальники отримали повідомлення про можливу пожежу на нафтосховищі у місті Резекне. Після прибуття на місце відкритого вогню не виявили, один із резервуарів довелося охолоджувати.

Жителів муніципалітетів Лудза, Балві та Резекне закликали залишатися в приміщеннях, зачинити вікна та двері, а в разі виявлення підозрілих об’єктів — телефонувати за номером 112.

Військові зазначили, що дрони прилетіли з боку Росії, однак це не означає, що вони обов’язково були російськими. Раніше подібні інциденти вже траплялися через українські безпілотники, які атакували російські об’єкти.

Через інцидент у місті Резекне 7 травня скасували заняття у всіх навчальних закладах.