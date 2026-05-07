        До Латвії з РФ залетіли кілька дронів: один впав на території нафтобази

        Галина Шподарева
        7 Травня 2026 10:25
        Військові та правоохоронці на місці падіння БпЛА в Латвії / Фото: LRT
        Вранці 7 травня у повітряний простір Латвії влетіли кілька безпілотників із боку Росії, два з них упали. Один дрон виявили на території нафтобази у місті Резекне.

        Про це пише LRT.

        Національні збройні сили Латвії повідомили, що місце падіння одного з дронів уже виявили. У Латвії активували мобільну групу протиповітряної оборони та місію союзників із патрулювання повітряного простору Балтії. На місці інциденту працюють підрозділи армії, поліції та пожежно-рятувальної служби.

        Близько 3:30 ранку рятувальники отримали повідомлення про можливу пожежу на нафтосховищі у місті Резекне. Після прибуття на місце відкритого вогню не виявили, один із резервуарів довелося охолоджувати.

        Жителів муніципалітетів Лудза, Балві та Резекне закликали залишатися в приміщеннях, зачинити вікна та двері, а в разі виявлення підозрілих об’єктів — телефонувати за номером 112.

        Військові зазначили, що дрони прилетіли з боку Росії, однак це не означає, що вони обов’язково були російськими. Раніше подібні інциденти вже траплялися через українські безпілотники, які атакували російські об’єкти.

        Через інцидент у місті Резекне 7 травня скасували заняття у всіх навчальних закладах.

        Місце падіння БпЛА в Латвії / Фото: LRT

