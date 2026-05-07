        Події

        Окупанти вдарили безпілотником по цивільному авто на Сумщині, постраждав водій

        Галина Шподарева
        7 Травня 2026 09:11
        читать на русском →
        Знищена ударом російського БпЛА автівка на Сумщині / Фото: Сумська ОВА
        Знищена ударом російського БпЛА автівка на Сумщині / Фото: Сумська ОВА

        7 травня російський безпілотник поцілив у цивільне авто у Степанівській громаді Сумської області. Внаслідок удару постраждав водій.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        У результаті влучання сталася пожежа, автівка знищена.

        Реклама
        Реклама

        “Водія всередині не було – він саме вийшов по каву. Це і врятувало йому життя”, – розповів Григоров.

        Чоловік зазнав поранень, постраждалого госпіталізували. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

        Також напередодні, 6 травня, на дорозі в Березівській громаді ще один російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Поранення дістав 76-річний чоловік. У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув 53-річний чоловік.

        Наслідки удару російського БпЛА на Сумщині / Фото: Сумська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov