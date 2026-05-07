Окупанти вдарили безпілотником по цивільному авто на Сумщині, постраждав водій

7 травня російський безпілотник поцілив у цивільне авто у Степанівській громаді Сумської області. Внаслідок удару постраждав водій.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У результаті влучання сталася пожежа, автівка знищена.

“Водія всередині не було – він саме вийшов по каву. Це і врятувало йому життя”, – розповів Григоров.

Чоловік зазнав поранень, постраждалого госпіталізували. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Також напередодні, 6 травня, на дорозі в Березівській громаді ще один російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Поранення дістав 76-річний чоловік. У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув 53-річний чоловік.