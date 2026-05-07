Безпілотник вдарив по приватних будинках у Харкові: на місці пожежа, є постраждалі

7 травня російські війська атакували Харків безпілотником. Унаслідок удару спалахнули пожежі, постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання російського БпЛА зафіксували у Новобаварському районі Харкова. На місці влучання загорілися приватний будинок та кіоск.

Внаслідок атаки постраждала 70-річна жінка. Вона дістала гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці. Згодом стало відомо про ще двох постраждалих.

“До медиків також звернулися 60-річний чоловік і 47-річна жінка. Стан їхнього здоров’я задовільний, наразі госпіталізації не потребують”, – написав Синєгубов.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджено десять будинків, вогнем знищено автомобіль та кіоск.