        Безпілотник вдарив по приватних будинках у Харкові: на місці пожежа, є постраждалі

        Галина Шподарева
        7 Травня 2026 11:14
        Пожежа на місці влучання російського БпЛА у Харкові / Фото: Харківська ОВА
        7 травня російські війська атакували Харків безпілотником. Унаслідок удару спалахнули пожежі, постраждали троє людей.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Влучання російського БпЛА зафіксували у Новобаварському районі Харкова. На місці влучання загорілися приватний будинок та кіоск.

        Внаслідок атаки постраждала 70-річна жінка. Вона дістала гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці. Згодом стало відомо про ще двох постраждалих.

        “До медиків також звернулися 60-річний чоловік і 47-річна жінка. Стан їхнього здоров’я задовільний, наразі госпіталізації не потребують”, – написав Синєгубов.

        Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджено десять будинків, вогнем знищено автомобіль та кіоск.


