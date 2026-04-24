Нічний удар РФ по Одесі: загинуло подружжя, 14 людей постраждали

У ніч на 24 квітня російські війська атакували Одесу, внаслідок чого загинули двоє людей і ще 14 дістали поранення. Під ударами опинилися житлові будинки, виникли пожежі та руйнування.

Про це повідомили в МВС.

Один із безпілотників влучив у триповерховий житловий будинок: зруйновано квартири, спалахнула пожежа, постраждали шестеро людей.

Також зруйновано два двоповерхові житлові будинки. Рятувальники врятували одну людину та евакуювали ще 20 мешканців, серед них двоє дітей. Унаслідок цього удару постраждали семеро людей.

Ще один безпілотник влучив у двоповерховий будинок, де загинули двоє людей, одна особа дістала поранення. Як уточнили в Одеській МВА, загиблі – подружжя, 75-річні чоловік та жінка. З будівлі евакуювали 16 мешканців.

До ліквідації наслідків залучено понад 140 рятувальників.