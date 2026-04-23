OpenAI представила GPT-5.5 з новими можливостями та анонсувала “суперзастосунок”

Компанія OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-5.5, яка здатна виконувати складні завдання з мінімальною кількістю інструкцій від користувача. Розробка спрямована на посилення позицій компанії у конкуренції за корпоративних клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами співзасновника та президента OpenAI Грега Брокмана, модель здатна самостійно «розібратися» із завданням і працювати з неоднозначними запитами. GPT-5.5 може взаємодіяти з електронною поштою, таблицями, календарями та іншими застосунками для виконання команд користувача.

У компанії зазначили, що нова модель краще допомагає науковцям, оптимізує розробку програмного забезпечення та виконує складніші операції. Особливий акцент зроблено на програмуванні, яке вважається одним із ключових ринків для розвитку ШІ.

OpenAI та Anthropic активно конкурують за бізнес-клієнтів, пропонуючи рішення для кодування, кібербезпеки та наукових досліджень. Обидві компанії прагнуть збільшити доходи на тлі високих витрат на розробку нових моделей.

У межах цієї стратегії OpenAI також працює над запуском так званого «суперзастосунку», який об’єднає чатбот, інструменти для програмування та веббраузер.

Крім того, нещодавно компанія представила ранню версію ШІ для прискорення розробки ліків. GPT-5.5, за задумом, має виступати як дослідницький партнер і допомагати перевіряти гіпотези.

Нова модель стане доступною для платних користувачів ChatGPT і Codex вже з четверга.