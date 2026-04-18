Федоров анонсував запуск центру “A1”: ШІ інтегрують у бойові системи

Міністерство оборони України запускає Defense AI Center «A1», який впроваджуватиме штучний інтелект у військові процеси. Центр має забезпечити технологічну перевагу України в небі, на землі та в економіці.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, проєкт реалізується за підтримки уряду Великої Британії та спрямований на прискорення рішень на полі бою.

У Міноборони зазначають, що сучасна війна вимагає швидкого реагування, а штучний інтелект стає ключовим інструментом для отримання переваги. Основний фокус центру — практичні рішення для фронту.

Серед першочергових напрямів — аналіз бойових даних. Йдеться про створення систем, які зможуть обробляти інформацію з поля бою, прогнозувати дії противника та допомагати формувати ефективні сценарії реагування.

Також центр працюватиме над розвитком автономних систем. Планується створення ШІ-рішень для дронів і роботизованих платформ, які зможуть діяти без GPS і в умовах радіоелектронної боротьби. Такі системи об’єднуватимуть у єдину мережу для виконання бойових завдань із мінімальною участю людини.

Окремий напрям — прискорення інновацій в оборонно-промисловому комплексі. Для цього запускатимуть симуляційні середовища, що дозволять тестувати нові технології та підвищувати їхню ефективність у бойових умовах.

Крім того, у відомстві планують спростити бюрократичні процеси в армії, зокрема у сферах закупівель, фінансового аудиту та управління персоналом.

Центр «A1» має стати єдиним хабом для співпраці військових, бізнесу, науковців і міжнародних партнерів у сфері оборонного штучного інтелекту, що дозволить швидше впроваджувати нові рішення на фронті.