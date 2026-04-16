У Сухопутних військах призначили нового командувача ОК “Схід”

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Геннадій Шаповалов представив особовому складу нового командувача оперативного командування «Схід» — генерал-майора Віктора Ніколюка.

Про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ.

Водночас Шаповалов подякував за службу бригадному генералу Дмитру Братішку, який раніше очолював ОК «Схід», та побажав йому успіхів на новому місці служби.

Під час візиту командувач заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні відповідальності та визначив ключові завдання і пріоритети. Зокрема, він доручив зосередитися на якісному виконанні бойових завдань, розвитку підпорядкованих військових частин, підтриманні їхньої боєздатності та підвищенні рівня підготовки.

Віктор Ніколюк має значний бойовий досвід: раніше він командував 92 окремою механізованою бригадою, 169 навчальним центром та оперативним командуванням «Північ». На початку повномасштабного вторгнення Росії він керував обороною Чернігівської області.

10 березня 2022 року Ніколюку було присвоєно звання Героя України.