Україну засипає снігом: негода охопила кілька областей

У кількох регіонах України в ніч на 24 квітня випав сніг. На півночі та північному сході країни опади вже утворили покрив.

За даними сервісу Ventusky, вже до середини дня сніг має припинитися.

На Сумщині та Харківщині вранці сніг вкрив узбіччя та автівки. Вночі сніжило у Дніпропетровській області, на Полтавщині та в Запоріжжі. У Харкові снігопад триває.

За прогнозом, зранку ще сніжитиме у Харківській області, частині Сумської та Полтавської областей, а також у східних регіонах.

Ближче до полудня опади мають припинитися. Локально сніг ще можливий у Донецькій та Луганській областях, а до 15:00 він має зникнути. Надалі в цих регіонах місцями прогнозують дощ.

За прогнозами синоптиків, у наступні дні сніг в Україні не очікується.