У Норвегії зафіксували рекордний вітер: шторм Dave паралізував рух, 11 тисяч людей без світла

Потужний шторм «Dave» накрив південну частину Норвегії, спричинивши масштабні перебої з електропостачанням і транспортом. Швидкість вітру місцями перевищувала ураганні показники.

Про це повідомляє NRK.

За даними енергетичної компанії Glitre Nett, станом на вечір без електрики залишилися понад 11 тисяч споживачів у регіоні Sørlandet. Через сильний вітер ремонтні роботи ускладнені, і частина домогосподарств може залишатися без світла до понеділка.

Метеорологи повідомляють про рекордні для квітня пориви вітру в регіонах Ругаланн і Агдер. Зокрема, на острові Ейгерьойя зафіксували пориви до 42,7 м/с, а на маяку Ліннеснес — до 40,9 м/с.

Негода також серйозно вплинула на транспорт. Скасовано низку паромних і морських рейсів, а також повністю зупинено залізничне сполучення між Осло та Гетеборгом після того, як на колії впало дерево.

На окремих ділянках залізниці введено обмеження швидкості, а в аеропорту Ставангера скасовано частину рейсів. Крім того, перекрито гірські перевали, де утворилися багатогодинні затори — водіям доводилося чекати до 7–8 годин.

Синоптики зазначають, що пік шторму припав на другу половину дня, після чого вітер почав поступово слабшати. Водночас мешканців закликають залишатися в приміщеннях через небезпеку травмування.

Через негоду також оголошено низку попереджень, зокрема про ризик лавин у гірських районах і сильні пориви вітру різного рівня небезпеки.

Попри складні погодні умови, частина місцевих жителів спостерігає за стихією, однак рятувальники закликають не наражати себе на небезпеку.