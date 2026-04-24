РФ атакувала Україну “Іскандерами” і дронами: сили ППО знищили 96 безпілотників

У ніч на 24 квітня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами та 107 ударними безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 96 ворожих БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 23 квітня росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М” із Ростовської області та атакували 107 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 70 із дронів були ідентифіковані як “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 96 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.